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Kadın kılığına girip dilenen şahıs kameralara yakalandı

Batman’da kadın kılığına girerek dilencilik yapan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Batman'da kadın kılığına girerek dilencilik yapan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Batman merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesine giren şahıs, çantasından çıkarttığı kadın kıyafetlerini giyerek kılık değiştirdi. Erkek olarak siteye giren şahsın, kadın kıyafetleriyle çıktığını fark eden bina sakinleri, şahsı takip etti. Şahsın trafik ışıklarında dilencilik yaptığını gören vatandaşlar, dönerek güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde şahsın, apartmanda kıyafetlerini değiştirerek, dilenmek için kadın kılığına girdiği ortaya çıktı.

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