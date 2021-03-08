Kadınlar gününde kağıt toplayan kadınlar ve sağlık emekçisi kadınlarda unutulmadı

Batman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadınlar gününü kutlayan il ve ilçelerdeki STK temsilcileri, sokakta kağıt toplayarak geçimini sağlayan kadıları, geride bıraktığımız yılda hayatlarını ortaya koyarak çalışan sağlık çalışanlarını, şehit anne ve eşlerini ve her alanda emek veren kadınları ayırt etmeksizin kadınlar gününü kutladı.

Batman'da şehit anne ve eşlerinin kadınlar gününü kutlayan Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Batman İl Başkanı Ferhat Tüzün, sokaklarda kağıt toplayarak geçimini sağlayan kadınlara da karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarken, Sason ilçesinde de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sason İlçe Temsilcisi Serdar Şahin, dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle mücadele eden, gece gündüz demeden hastaları sağlıklarına kavuşturmak için özverili çalışma sergileyen ve bu sürecin en çok mesai yapan ve en çok risk grubunda bulunan doktorlar ve sağlık alanında çalışan kadınları ziyaret ederek kadınlar gününü kutladı.