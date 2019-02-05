Kalbi duran prematüre bebek hayata tutunmayı başardı

Hamile annenin, Kozluk'tan Batman Doğum Hastanesine sevki sırasında ambulansta doğan ikiz bebeklerden birinin kalbi durunca, hastanede doktorlarının yoğun çabaları sonucunda tekrar hayata döndürüldü.

Batman'ın Kozluk ilçesinde köyde ikamet eden ikiz bebeğe hamile olan 22 yaşındaki Hanife Andıç, doğum sancıları başlayınca Batman Kadın Doğum Hastanesine sevk edildi. Yolculuk sırada bebeklerden biri ambulansta diğeri de hastanede dünyaya geldi. Doğumdan sonra kalbi duran pramatüre bebeklerden biri doktorların başarılı müdahaleleri sonucunda hayata tutunmayı başardı. Çocuk hastanesi yeni doğan servisinde 38 gün tedavi gören bebekler sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Batman Kadın Doğum Hastanesinde kadının tedavisini yapan Yeni Doğan ünitesi Doktoru Uz. Dr. Hatice Turgut, bebeklerin 31 hafta prematüre ikiz eşi yarık damak dudak ile bir kilo 540 gram ve 1 kilo 900 gram dünyaya geldiklerini söyledi. Dr. Turgut, "Prematüre doğumsal anomali nedenleri ile 38 gün takip ettik. İkizlerden birine kalp durması nedeniyle müdahale edilip, daha sonra uzun süre solunum cihazında takip edilerek hayata döndürüldü. Anne eğitimi ve bebeklerin tedavisi tamamlanarak zorlu bir süreçten gecen hastalar taburcu edildi” dedi.

Yapılan tedavi ve hastane şartlarından oldukça memnun olduğunu belirten anne Hanife Andıç, da ikiz bebeklerinin çok sıkıntılı süreçlerden geçtiğini söyledi. Andıç, "Birinin kalbi durdu zaten, doktorların hızlı müdahalesi ile kurtuldu. İkizler 38 gün yoğun bakımda kaldı, bende hastanenin anne otelinde kaldım. Verilen hizmetten memnunum. Bebeklerimin sağlığına kavuşmasında personelin çok emeği var. Hepsinden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.