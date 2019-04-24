Kalp krizi geçiren arkadaşları anısına ormanlık alan oluşturdular

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Taşyuva köyünde geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Taşyuva Ortaokulu öğrencisi Giyasettin Çiftçi ansına, arkadaşları ve öğretmenleri tarafından mini hatıra ormanı oluşturuldu.

Taşyuva köyünde kalp krizi geçirdiği belirtilen Taşyuva Ortaokulu öğrenci anısına köylülerin de yardımıyla okul çevresinde hatıra ormanı oluşturduklarını belirten Taşyuva İlk ve Ortaokulu Müdürü Rahmi Aslan, 200 fidan temin edip okulun üst kısmında boş bulunan alanda minik bir ormanlık alan oluşturduklarını söyledi. Aslan, "Öğrencilerle yaptığımız bu etkinlikte amaç çocuklarda doğa bilincini pekiştirmekti Bu doğrultuda her bir fidan dikimi yapan öğrencimizin adını fidana vererek bir kimlik oluşturduk. Bu etkinlik esnasında oluşturacağımız ormana isim arayışında bulunurken, geçen dönem Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybeden öğrencimiz Giyasettin Çiftçi anısına olsun istedik. Velisi ile yaptığımız görüşme neticesinde bu durumun kendilerinde bir sorun teşkil etmediğini aksine sevindirici bir durum olduğunu ifade ettiler. Bunun üzerinde oluşturduğumuz mini ormana Giyasettin Çiftçi ismini verdik. Bu etkinlik okuldaki öğretmen, öğrenci ve veli birlikteliği ile yapılmıştır. Öğrencimizin maneviyatını aramızda yaşatmaya devam edeceğiz. Bu etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan velilerimize ve emeği geçen bütün öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ederim” dedi.

Öğretmen ve veliler daha sonra fidanları dikerek hatıra ormanı oluşturdu.