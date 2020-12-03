Kalp krizi geçiren hasta acil müdahale ile hayata tutundu

Batman'da kalp krizi geçiren 55 yaşındaki İlyas Şahin, hemen Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada acil müdahale edilen Şahin, hayata tutunmayı başardı. Ameliyatı başarıyla gerçekleştiren kalp damar cerrahisi uzmanı Op. Dr. Mehmet Coşkun ve Op. Dr. Bekir Yıldız, hastanın kendilerine geldiğinde kalp krizi geçirdiğini belirterek, "Hemen müdahale edilmeseydi hayatını kaybedebilirdi. Acil anjiyo sonrası 2 damarın tıkalı olduğu anlaşıldı, bypass kararı verildi ve hiç beklemeden ameliyata alındı. Hastaya bypass ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi" dedi.

"Çok ağrılarım vardı"

Ameliyatını başarıyla gerçekleştiren doktorlara ve emeği geçen tüm sağlık ekibine teşekkür eden 55 yaşındaki İlyas Çakır, "Hastalanmamak için zaten çok dikkat eden biriyim, hele şu pandemi sürecinde buna daha çok özen gösteriyordum. O gün biraz sızılarım ve ağrım vardı. Önce geçer diye düşündüm gittikçe arttı. Dayanılmaz bir hal alınca hemen hastaneye başvurduk. Doktorlar koşturunca hem kendimi güvende hissetim hem de durumum galiba çok ciddi diye de korktum. Zaten sonra hemen ameliyata alındım. Çok şükür şimdi iyiyim. Emeği geçen herkese tekrar çok teşekkür ederim" diye konuştu.