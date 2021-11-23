Kanaat önderinin adına kütüphane açıldı

Salih Günaydın'ın ismi, memleketi Gercüş'ün Koçak köyünde bulunan okulda açılan kütüphaneye verildi.

Bir Kalp Bin Umut Derneği Başkanı Veysi Mercimekçi, 50'nci kütüphanelerini Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan Koçak köyünde kurduklarını söyledi. Mercimekçi, "Kütüphanemize rahmetli Salih Günaydın'ın ismini verdik. Kendisi Batman'da birçok insan yetiştirdi. Halkına, vatanına, milletine yararlı insanlar yetiştirdi. Tanınmış bir ağabeyimiz, büyüğümüzdü. Kendisini burada rahmetle, saygıyla anıyoruz. Allah razı olsun kendisinden. Burada emeği geçen tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün tam tamına 50'nci kütüphanemiz. Dile kolay 1, 2, 3, 4, değil 50 tane kütüphaneyi kuran ekip arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bizlere dünya çapında destek sunan tüm güzel yürekli dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz, iyi ki varsınız” diye konuştu.

Bir Kalp Bin Umut Dernek Başkan Yardımcısı ve Salih Günaydın'ın yeğeni olan Ceylan Günaydın ise “Salih Günaydın'ın ismini yaşatmak adına Afrika'da su kuyusu açtık. Ve şimdi de adını memleketi olan Gercüş'ün Koçak köyünde bulunan okulda açılan kütüphaneye veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.