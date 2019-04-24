Kanser hastası kadından Sason'a yardım

İzmir'de kanser hastası olan bir kadın, ameliyata girmeden önce Batman'ın Sason ilçesinde maddi durumu düşük ailelere yardımda bulunarak kendisine dua etmelerini istedi.

Hastalığının her geçen gün artığını ve ameliyat olmak zorunda olduğunu belirten adını vermek istemeyen İzmir'de ikamet eden kanser hastası bir kadın, 31 Mart yerel seçimlerinde Sason'a bağlı Orta Mahalle muhtarlığına seçilen Ahmet Çelik'e ulaştı. Çelik'e, mahallesinde bulunan maddi durumu düşük ailelere gıda yardımında bulunmak istediğini ve kendisine dua etmelerini beklediğini kaydeden kanser hastası kadın, gıda paketlerini gönderdi. Talep üzerine harekete geçen Çelik, kanser hastası kadının gönderdiği gıda paketlerini tespit etiği maddi durumu düşük ailelere teslim ederek, hasta kadına dua etmelerin talep etti.

Gıda yardımlarını alan aileler, hasta kadına teşekkür ederek dua edeceklerini söyledi.