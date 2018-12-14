İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapıları açık vaziyette seyreden araç tehlike saçtı

Batman’da trafiğin yoğun olduğu caddede kapıları açık bir şekilde seyreden araç tehlike saçtı.

Batman'da trafiğin yoğun olduğu caddede kapıları açık bir şekilde seyreden araç tehlike saçtı.


Batman GAP Mahallesi İbrahim Hakkı Caddesi'nde kapıları açık halde ilerleyen otomobil, yolu kullanan vatandaşları tehlikeye attı. Görenleri şaşkına çeviren sürücü, önce bir süre kapıları açık vaziyette durdu. Vatandaşların korna çalmasına aldırış etmeyen sürücü, bir süre sonra hareket ederek gözden kayboldu. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, bu tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.