Kar Gercüş'ü beyaza bürüdü

Batman'ın Gercüş ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.

Gercüş'te sabah saatlerinden itibaren başlayan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağmasına en çok karnelerini alan çocuklar sevindi. Kartopu ve kardan adam yaparak karın keyfini çıkaran çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Öte yandan kar yağışından en çok pazarcı esnafı etkilendi. Sabah saatlerinde tezgahlarını açan esnaf, kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Yaktıkları odunlarla ısınmaya çalışan esnaf, soğuk hava nedeni ile tezgahlarını kapatmak zorunda kaldı.