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Kar, Gercüş'ü beyaza bürüdü

Batman’ın Gercüş ilçesinde, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Batman'ın Gercüş ilçesinde, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.


Gercüş'te dün akşam saatlerinden itibaren devam eden kar yağışını fırsat bilen çocuklar, dışarı çıkıp kartopu oynadı. Çocuklar karın içinde doyasıya eğlenirken, bazı vatandaşlar da ağaçların altında fotoğraf çektirdi. Uzun zamandır ilçeye yoğun kar yağışının etkili olmadığını kaydeden Salih Kaynak, "İlçede uzun zamandır böyle etkili kar yağışı olmamıştı. Karın yağmasıyla beraber çok güzel görüntüler oluştu, çocuklarımız eğleniyor" dedi.


Resim çeken vatandaşlardan Süleyman Altun ise "Karın yağmasına çok sevindik. Güzel görüntüler oluştu, biz de fotoğraf çekmek istedik" diye konuştu.

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