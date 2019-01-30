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Kar yağışı sonrası etkili olana sağanak, heyelana neden oldu

Batman’ın Sason ilçesinde bir metreyi aşan kar yağışının ardında etkili olan sağanak, peş peşe heyelanlara neden oldu.

Batman'ın Sason ilçesinde bir metreyi aşan kar yağışının ardında etkili olan sağanak, peş peşe heyelanlara neden oldu.


Sason'a bağlı Derince köyü yakınlarında, kar yağışının ardından başlayan sağanak yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Derince köye yakınında bulunan yollar, heyelan nedeni kapandı. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen görevliler, kapanan yolları açmak için çalışmalara başladı.


Çevrede yaşayan vatandaşlar, bölgelerinde sık sık heyelan yaşandığını belirterek, soruna çözüm bulunmasını istedi.

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