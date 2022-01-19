İhlas Haber Ajansı

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Karlı yolda kontrolden çıkan ambulans tarlaya düştü

Batman’ın Kozluk ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunda hasta almaya giden ambulans yoldan kayarak yol kenarına düştü.

Batman'ın Kozluk ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunda hasta almaya giden ambulans yoldan kayarak yol kenarına düştü. İl Özel İdaresi ekipleri ambulansı düştüğü yerden kurtardı.


Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesine bağlı Karşıyaka köyündeki diyaliz hastasını almaya giden Ambulans Beybağı grup köy yolunda karla kaplı yoldan kayarak yol kenarında bulunan tarlaya düştü. Ambulans şoförünün yardım talep etmesiyle köy yolunu ulaşıma açan İl Özel İdaresine bağlı şantiye ekipleri, ambulansı düştüğü yerden çekerek kurtardığı öğrenildi.

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