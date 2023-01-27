Karşıya geçmek istediği yolda hayatını kaybetti

Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Kozluk ilçesi Kahveci köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batman karayolunda dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Selahattin Barış'a araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk olarak olay yerinde müdahale edilen yaşlı adam Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Selahattin Barış hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.