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Kasa hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

Batman’da bir iş yerine giren hırsızlar, çelik kasa, bilgisayar ve değerli eşyaları alıp kayıplara karıştı.

Batman'da bir iş yerine giren hırsızlar, çelik kasa, bilgisayar ve değerli eşyaları alıp kayıplara karıştı.


Olayı Şafak Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde iş yerine gelen İlyas Sevim adlı esnaf, çelik kasanın ve bilgisayarın yerinde olmadığını fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik güçleri, delil çalışmalarının ardından zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.


Dekorasyon dükkanı sahibi İlyas Sevim, çocuğunun sabah okula giderken iş yerinin açık olduğunu görmesi üzerine hırsızlık olayından haberleri olduğunu söyledi. Sevim, "Sabah çocuk erken okula giderken saat 07.30'da dükkanın açık olduğunu görüyor. Eve gelip bize haber vermesi üzerine hemen iş yerine geldik. Dükkanın açık olduğunu görüp içeri girdik, içeride yazar kasamız, diz üstü bilgisayarımızı ve çelik kasamızın olmadığını gördük. Çelik kasanın içinde para yok ama resmi evraklarımız bulunuyordu. Para kasada yoktu, hırsızlık olayı yan tarafımızda komşumuzun güvenlik kamerasına takılmış güvenlik kamerasını izledik 8 kişi kasayı alıp arabanın bagajına koyup olay yerinden kaçıyorlar. Zanlıların yakalanmasını istiyoruz" dedi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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