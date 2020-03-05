Kastamonu sarımsağı Batman'da yaygınlaştırılacak

Batman'da sarımsak üretiminin yaygınlaşması ve sektör haline gelmesi için çalışmalar başlatıldı.

Batman merkez Çarıklı köyündeki çiftçilerin ev ihtiyacı tüketimine yönelik olarak yaptığı sarımsak yetiştiriciliğini ekonomik yetiştiriciliğe dönüştürmek ve çiftçilerin; aromalı, keskin kokulu, selenyum içeren, iri ve kaliteli başları ve verimi yüksek olan Kastamonu Taşköprü sarımsağı yetiştiriciliğini yapıp gelirlerinin artmasına katkı sağlanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda sarımsak yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla; Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda ve Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi destekleriyle ‘Her Derde Deva Sarımsak' projesi hakkında hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Düzenlenen eğitime; Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Kudbeddin Tekin ve teknik personeller katılırken, Ziraat Mühendisi Hatice Bağatır tarafından, Kastamonu Taşköprü sarımsağı hakkında eğitim verildi.