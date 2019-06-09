Kavga husumete dönüşmeden barıştılar

Batman'da önceki gün iki taraf arasında çıkan ve 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı kavgada taraflar, bir araya getirilerek barıştırıldı.

Batmanda önceki gün minibüsçüler arasında çıkan gerginlik kavgaya dönüşmüş olayda 1'i ağır 2 kişi yaralanmıştı. İlçenin tanınmış isimlerinden olan Mazhar Ekmen tarafları bir araya getirerek barıştırıp olayın büyümesinin önüne geçti. Gercüş ilçesine bağlı Başar köyü konağında tarafları ağırlayan Ekmen, kavga nedeni ile aralarında husumet oluşan İlçeler Arası Minibüs Kooperatifi Başkanı Hisarlı Hacı Şeymus Kurtbaş ile Minibüsçüler Oda Başkanı Şeref Göymen'i bir araya getirerek barıştırdı.

Taraflar, Ekmen başta olmak üzere barışa vesile olanlara teşekkür etti.