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Kayıp çocuğun ayakkabıları derede bulundu

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde dereye düşüp kaybolan 3 yaşındaki Fatih Akdoğan’ın ayakkabıları suyun içinde bulundu.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde dereye düşüp kaybolan 3 yaşındaki Fatih Akdoğan'ın ayakkabıları suyun içinde bulundu. Akdoğan'ı arama çalışmaları devam ediyor.


Edinilen bilgilere göre, Bekirhan beldesinin Ulaşlı köyüne bağlı Yeni mezrada suyun kenarında bulunan 3 yaşındaki Fatih Akdoğan, dereye düşerek kayboldu. Çocuğun ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri köylülerle birlikte arama kurtarma çalışmalarına başladı. Akşam saatlerine kadar süren arama kurtarma çalışmaları, yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Devecik köyüne kadar devam etti. Sabah saatlerinde de çalışmalarını sürdüren ekipler, suyun içinde Akdoğan'a ait olduğu değerlendirilen ayakkabı buldu. Ekipler, Akdoğan'ı arama çalışmalarına devam ederken, olayla ilgili başlatılan geniş çapta inceleme sürüyor.

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