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Kayıp oto galericinin aracı kurşunlanmış olarak bulundu

Batman’da 3 günden bu yana kendisinden haber alınamayan oto galericinin aracı, Batman Çayı kenarında kurşunlanmış olarak bulundu.

Batman'da 3 günden bu yana kendisinden haber alınamayan oto galericinin aracı, Batman Çayı kenarında kurşunlanmış olarak bulundu.


Batman'da oto galerici olduğu belirtilen Mehmet Salih Tuncer (48) isimli vatandaştan 3 günden bu yana haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin Tuncer'i arama çalışması sürerken, galericinin aracı kent merkezinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Samanyolu köyü mevkiinde Batman Çayı kenarında kurşunlanmış halde bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.


Evli ve 5 çocuk babası olan Tuncer'in 9 Eylül 2019 tarihinde öğle saatlerinde evden ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

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