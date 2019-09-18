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Kayıp şahsın cansız bedeni bulundu

Batman’da 5 çocuk babası Mehmet Salih Tuncer’in cesedi Malabadi Köprüsüne yakın sulama kanalında bulundu.

Batman'da 5 çocuk babası Mehmet Salih Tuncer'in cesedi Malabadi Köprüsüne yakın sulama kanalında bulundu.


Edilen bilgiye göre, 9 gün önce alacaklılarından parasını almak için evden çıkan ve kayıplara karışan M. Salih Tuncer'in aracı, Batman Çayı kenarında kurşun ve kan izleri içinde bulunmuştu. Günlerdir her yerde aranan Tuncer'in cesedine ulaşıldı. Batman Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan öncülüğünde cinayet asayiş ekipleri tarafından kadavra köpeklerinin de kullanmasıyla yürütülen arama çalışmaları sonucu kayıp Tuncer'in cesedine ulaşıldı. İlk belirlemelerine göre boynundan ve karnından vurulduktan sonra sulama kanalına atılan Tuncer'in cansız bedeni Batman-Diyarbakır arasında bulunan Malabadi Köprüsüne yakın sulama kanalında bulundu. Ceset otopsi için Diyarbakır'a gönderildi.

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