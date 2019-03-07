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Kaymakam Bilici makamını 4. sınıf öğrencisine devretti

Batman’ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici, en büyük hayali büyüyünce kaymakam olmak olan ve bu hayalini çizdiği resimlere yansıtan ilkokulu 4.

Batman'ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici, en büyük hayali büyüyünce kaymakam olmak olan ve bu hayalini çizdiği resimlere yansıtan ilkokulu 4. sınıf öğrencisi Kenan Kürnek'i makamına oturttu.


Kısa süreli de olsa hayalini gerçekleştirme fırsatı yakalayan Kenan Kürnek, hayallerini süsleyen kaymakamlık mesleği ile ilgili düşüncelerini resim defterine çizdiği resimleriyle Kaymakam Bilici'ye aktardı. Kürnek, "Kaymakam amca 2 defa okulumuzu ziyaret etti ve okulumuzun ihtiyaçlarını karşıladı. Okul ziyaretinde sınıfımızı da gezdi ve bizimle çok ilgilendi. Ben de köyümüze ve insanlara yardımcı olmak ile ülkeme hizmet etmek için okuyup kaymakam olacağımı söyledim. Bu hayalimi duyan kaymakamımız beni makamına davet etti. Hayallerimi gerçekleştirmiş gibiyim. Çok mutluyum" dedi.


Hayal etmenin başarmanın yarısı olduğunu ifade eden Kaymakam Bilici, planlı, programlı ve azimle çalışılarak hedeflere ulaşılabileceğini söyledi. Kaymakam Bilici Kenan Kürnek gibi azimli ve gelecek hayali olan çok sayıda çocukların olduğunu bu çocukların hayallerini gerçekleştirmeleri için gereken desteği vereceklerini sözlerine ekledi.

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