Kaymakam Bilici, şehit ve gazi aileleri derneğini ağırladı

Batman ve Sason ilçesinde faaliyet yürüten şehit ve gazi aileleri dernekleri yönetim kurulu başkanları Kozluk Kaymakamı Osman Bilici'yi ziyaret etti.

Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Batman Şube Başkanı Şehmus Öczan, Sason Şube Başkanı Mutalip Çelik ile şehit ve gazi yakınlarını ağırlayan Kaymakam Bilici dernek faaliyetleri hakkında şube başkanlarından bilgi aldı. Dernek olarak yürüttükleri faaliyetler hakkında açıklamalarda bulunan Özcan ve Çelik; "Şehit ve Gazi Aileleri Derneği olarak; vatan savunmasında hayatlarını feda eden şehitlerimizin bizlere emanet bıraktığı ailelerinin her türlü ihtiyacını karşılamak, onların toplumda hak ettikleri değerleri elde etmeleri için mücadele vermek ve devletimizin şehit ve gazi yakınlarına sunduğu imkanlar hakkında ailelerimize rehber olmak maksadıyla çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmaları yürütürken her türlü desteğini bizlerden esirgemeyen, valilik ve kaymakamlıklarımıza minnettarız" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Bilici de; ziyaretlerinden dolayı dernek başkanları ile şehit ve gazi yakınlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.