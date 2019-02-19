Kaymakam Bilici'den Bekirhan beldesine ziyaret

Batman'ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici, Bekirhan beldesinde Bekirhan Ortaokulu'na yapılacak olan ek binanın temel atma törenine katıldı.

Temel Atma töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak'tan okul ile ilgili bilgi alan Kaymakam Bilici daha sonra Bekirhan Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Bilici, ek binanın tamamlanmasıyla derslik sayılarının artacağını hem okul kontenjanının artırılabileceğini hem de sınıf sayılarının ders işlemek için daha sağlıklı hale geleceğini söyledi.

Kaymakam Bilici ve Milli Eğitim Müdürü Toprak, Bekirhan Ortaokulu'nda incelemelerini tamamladıktan sonra buradan Şehit Soner Fazlıoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne geçti. Burada da hem okul idaresi hem de öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Bilici okulun genel durumu hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Şehit Soner Fazlıoğlu ÇPAL'de yardımcı hizmetli ve işçilerle bir araya gelerek çalışma etiği üzerine çalışanlarla sohbet eden Kaymakam Bilici, tüm personellerden özverili çalışma disiplini ve verilen görevin layıkıyla yerine getirilmelerini beklediğini dile getirdi.