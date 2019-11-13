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Kaymakam Bilici'den kamu kurumlarına ziyaret

Batman’ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici, kamu kurumlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Batman'ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici, kamu kurumlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Kaymakam Bilici, Sosyal Yardımlaşa ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Aile Destek Merkezi ve Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kurumların çalışmaları hakkında kurum müdürlerinden brifing aldı. Ziyarette, kurumların birimlerini gezerek çalışanlarla sohbet eden Kaymakam Bilici, kamu hizmetlerinin sunulmasında, vatandaş memnuniyeti ile kamu yararının gözetilmesinin gerektiğini belirtti.


Sohbetin ardın Kaymakam Bilici, kurum müdürleri ile personellerine çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretini tamamladı.

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