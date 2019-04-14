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Kaymakam Bilici'den Kur'an kursuna ziyaret

Batman’ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici, 4-6 yaş arası çocuklara hizmet veren Kur’an kurslarını ziyaret etti.

Batman'ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici, 4-6 yaş arası çocuklara hizmet veren Kur'an kurslarını ziyaret etti.


İlçe Müftüsü Hasan Serçe'nin de eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Bilici, minik öğrencilerle yakından ilgilenerek pasta kesip kendilerine ikram etti. 4-6 yaş grubu 60 öğrencinin eğitim gördüğü 5 Kur'an kursunu ziyaret eden Kaymakam Bilici, kurslarda yürütülen yaygın din eğitimi faaliyetleri sayesinde çocukların İslam dininin değerlerini öğrendiğini söyledi. Kaymakam Bilici, “Kurslar, çocukların kazandığı bu değerleri günlük hayatında kullanabilmesini, Kur'an-ı Kerim'i içerik, ses, şekil olarak kendi yaş grubuna uygun tanıyabilmesini sağlıyor. 4-6 yaş Kur'an kurslar toplumsal eğitim açısından önemlidir” dedi.

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