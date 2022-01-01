Kaymakam Mete, 2022 yılına eğlence merkezlerinde değil, görev başındaki güvenlik güçleriyle girdi

Batman'ın Sason Kaymakamı Murat Mete, 2022 yılına ilçenin çeşitli noktalarında görevleri başında bulunan güvenlik güçleriyle girdi.

Kaymakam Mete, İlçe Jandarma Komutanı Murat Madenüs ve İlçe Emniyet Amiri Muhammed Aydemir ile birlikte 2021 yılının son dakikalarında şehrin huzuru ve güvenliği için ilçenin çeşitli noktalarında görevleri başında olan jandarma personelleri, polis ekipleri ve üs bölgelerinde bulunan güvenlik korucularını ziyaret ederek 2022 yılına güvenlik güçleriyle girdi.

Tüm güvenlik güçlerine görevlerinde başarılar dileyen Kaymakam Mete, vatandaşların huzur içinde bir yılbaşı akşamı geçirmeleri için görevleri başında olan güvenlik güçlerine teşekkür ederek, “Güvenlik güçlerimiz, halkımızın huzur ve güvenliği için her daim görevlerinin başındalar. İlçemizde bu huzurun devamını sağlayan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.