Kaymakam Mete, ÇATOM'da kursiyerlerle bir araya geldi

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamı Murat Mete, Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) eğitmen ve kursiyerlerle bir araya geldi.

Ziyaretinde ÇATOM sorumlusu Muhsine Bozkurt tarafından karşılanan Kaymakam Mete, kurs öğretmenleri ve kursiyerler tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kurslarda verilen eğitimin kursiyerlerin ev ekonomisine katkı sağlaması için gerekli desteği sunacaklarını belirten Kaymakam Mete, verilen kursların bireylerin ve ailelerinin ekonomisine katkısının önemine değinerek, kursiyerlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.