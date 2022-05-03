Kaymakam Mete, Ramazan Bayramı'nı çocuklarla kutladı

Batman'ın Sason ilçesinde şeker toplama ve bayramlaşma dolayısıyla Kaymakam Murat Mete'yi evinde ziyaret eden çocukların bayram hediyesi oyuncak oldu.

Çocukları evinde ağırlayarak onlarla bir süre sohbet eden Kaymakam Mete, Ramazan Bayramı'nın çocuklarla daha güzel ve coşkulu olduğunu söyleyerek, evini ziyaret eden çocukların bayramını kutlayarak şeker ve oyuncak hediye etti. Oyuncak almanın mutluluğu gözlerinden okunan çocuklarda, ilk defa bir kaymakamın evine konuk olduklarını belirterek kaymakam Mete'ye teşekkür etti.