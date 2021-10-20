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Kaymakam Mete, yapımı devam eden Derince grup yolunda incelemelerde bulundu

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolunda yapımı devam eden çelik bariyer ve sanat yapıları yerinde inceleyen Kaymakam Murat Mete, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolunda yapımı devam eden çelik bariyer ve sanat yapıları yerinde inceleyen Kaymakam Murat Mete, çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Geçtiğimiz yıl asfalt serme çalışmaları bitirilen Derince grup köy yolunda incelemelerde bulunan Kaymakam Murat Mete, çelik bariyer ve sanat çalışmaları hakkında yapım işini yürüten firma yetkililerinden bilgi aldı. Çalışmaların kusursuz yapılması için bulduğu her fırsatta çalışmaları denetleyeceğini belirten Kaymakam Mete, köylerde yaşan vatandaşlara en iyi hizmeti sunma adına yapılan bütün çalışmaların en iyi şekilde yapılması hususunda talimat vererek çalışmaların takipçisi olacağını söyledi.

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