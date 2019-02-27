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Kaymakam Osman Bilici'ye Vergi Haftası ziyareti

Batman’ın Kozluk İlçe Malmüdürü Aksel Gündüz ve beraberindeki personel, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kaymakam Osman Bilici’yi makamında ziyaret ederek Malmüdürlüğü’nün faaliyetleri ile ilçedeki kamu gelirleri hakkında bilgi verdi.

Batman'ın Kozluk İlçe Malmüdürü Aksel Gündüz ve beraberindeki personel, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kaymakam Osman Bilici'yi makamında ziyaret ederek Malmüdürlüğü'nün faaliyetleri ile ilçedeki kamu gelirleri hakkında bilgi verdi.


Verginin, geleceğin teminatı ve halkın sermayesi olduğunu belirten Kaymakamı Bilici, devletin vatandaşlara sunduğu hizmetlerin en önemli finansman kaynakların olan vergilerin zamanında tahsil edilmesi ile vatandaşların vergi ahlakı ve bilincine sahip olmasının büyük önem arz ettiğini ifade etti. Kaymakam Bilici, bu bilinci pekiştirmek için düzenlenen Vergi Haftası'nı kutlayarak, vergilerini zamanında ve aksatmadan ödeyen duyarlı vatandaşlara da teşekkür etti.

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