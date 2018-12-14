Kaymakam Özadalı şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Batman Sason İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi,

Dernek Başkanı Mutalip Çelik, dernek yönetimi, gaziler ve şehit yakınları tarafından karşılanan Kaymakam Abdullah Özadalı, dernek üyeleri ile sohbet ederek taleplerini dinledi. Ülkenin birlik ve bütünlüğü uğruna şahadet mertebesine erişen tüm şehitlerin ve şehit ailelerinin başlarının tacı olduğunu ifade eden Kaymakam Özadalı, şehit ailelerinin ve gazilerin her türlü istek ve ihtiyaçlarında yanlarında olduklarını ve her türlü ihtiyaçları için bütün kurumları seferber etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Dernek Başkanı Mutalip Çelik ise, “Devlet büyüklerimizin bizleri hatırlayıp sorması bizim için en önemli taleptir. Bizim maddi ihtiyaçlardan ziyade manevi desteğe ihtiyacımız vardır. Çok şükür Devletimiz bizlere maddi olarak genel anlamda her türlü desteği sunmaktadır. Tek beklentimiz ilimizde, ilçemizde ve bizlere en yakın olan kurum amirlerimizin bizleri hatırlaması, yanımızda olduklarını bizlere hissettirmesidir. Bizlerden daima desteğini esirgemeyen ve bulduğu her fırsata bizi ziyaret eden Kaymakamımıza çok teşekkür ederiz" dedi.