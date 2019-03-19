Kaymakam Özadalı, şehit yakınlarıyla bir araya geldi

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamı Abdullah Özadlı, Yuvalar köyünde PKK'lı teröristlerle katıldığı çatışmada şehit olan Medeni Çelik, Salih Çelik ve Gazi olan Naif Çelik ile Mehmet Şerif Çelik'in ailelerini evinde ziyaret etti.

Ziyarette şehit yakınları ve gazilerle sohbet eden Kaymakam Abdullah Özadlı, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve birliği için seve seve şehit olmuş kardeşlerimize ve ailelerine minnet borçluyuz. Her zaman onların yanındayız. Bu gün dolayısıyla da bir kez daha şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Kaymakam Abdullah Özadlı ve ekibine ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Gazi Naif Çelik ise "Bizler devletimizin birlik ve beraberliğinin korunması adına şehit olduk, gazi olduk. Bu gün aynı olaylarla karşı karşıya kalırsak yine de seve seve canımızı vermeye hazırız. Bizim devletimizin büyüklerinden tek beklentimiz bizleri unutmaması ve bizleri ziyaret etmesidir. Maddi olarak beklentilerimiz fazlasıyla karşılanmaktadır” diye konuştu.

Ziyarete Kaymakam Abdullah Özadlı'nın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amir V. Mehmet Murat Sudagezer, Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya, Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik de katıldı.