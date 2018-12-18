Kaymakam Özadalı'dan korucu noktasına ziyaret

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, Derince üst bölgesinde Güvenlik Korucularıyla bir araya geldi.

Kaymakam Özadalı, korucuların taleplerini dinledi. Güvenlik korucularının bölgedeki güvenliğe büyük katkı sağladığını belirten Kaymakam Özadalı, korucuların güvenlik güçleriyle birlikte 30 yıla aşkın bir süredir terörle etkin bir şekilde mücadele ettiğini belirtti.

Kaymakam Özadalı'ya, Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, Tabur Komutanı Mehmet Kahya, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer ve İlçe Müftüsü Süleyman Baran eşlik etti.