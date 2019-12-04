İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Özadlı'dan istihdamı artırma ziyareti

Batman’ın Sason İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, İŞKUR İl Müdürü Besim Eviz’i ziyaret ederek ilçedeki istihdamı artırma talebinde bulundu.

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, İŞKUR İl Müdürü Besim Eviz'i ziyaret ederek ilçedeki istihdamı artırma talebinde bulundu.


Özadalı, ziyaretinde İŞKUR destekli sektörlerin daha fazla geliştirilmesinin önemine değindi. Altın ve gümüş işlemeciliğinin Sason'da tekrardan canlandırılması ve bu sektörde kalifiye eleman yetiştirilmesi için Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) başlatılan gümüş ve altın işlemeciliği eğitimlerinin geliştirilmesi için Eviz ile görüş alış verişinde bulunan Özadalı, İŞKUR'un mesleki eğitim ve istihdam konusunda çok önemli projeler gerçekleştirdiğini aktardı.


Özadalı, bu projeler sayesinde birçok gencin iş sahibi olduğunu belirterek, kurumlar arası işbirliğinin önemli olduğunu kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.