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Kaymakam Şekerci kadınlara karanfil dağıttı

Batman’ın Gercüş İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile ilçe pazarındaki kadınlara karanfil dağıttı.

Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile ilçe pazarındaki kadınlara karanfil dağıttı.


Kaymakam Şekerci, Bağlarbaşı Mahallesi'nde cuma günleri kurulan ilçe pazarını gezerek kadınlara karanfil ve çeşitli hediyeler dağıtıp günlerini kutladı. Pazarda yumurta süt ve köy ürünleri satan kadınlarla sohbet eden Kaymakam Şekerci, kadınların kendilerinin başının tacı olduğunu ve her zaman onların yanında olduklarını söyledi.


Pazarda ürün satan kadınlar da, Kaymakam Şekerci'ye kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

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