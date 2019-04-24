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Kaymakam Şekerci'den tekstil atölyesine ziyaret

Batman’ın Gercüş İlçe kaymakamı Mevlüt Şekerci, kentte 30 kişiye istihdam sağlayan tekstil atölyesini ziyaret etti.

Batman'ın Gercüş İlçe kaymakamı Mevlüt Şekerci, kentte 30 kişiye istihdam sağlayan tekstil atölyesini ziyaret etti.


Yolağzı Mahallesi'nde bulunan Yolağzı tekstil atölyesini ziyaret ederek, incelemelerde bulunan Kaymakam Şekerci, atölye sahipleri ve işçilerle bir süre sohbet edip, imalat ve firmanın kapasitesi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Şekerci, istihdam sağladıkları ve üretime katkıda bulundukların için atölye yetkililerine teşekkür etti.


Atölyede çalışan işçiler ise önceden İstanbul veya Türkiye'nin farklı kentlerine gittiklerini artık kendi ilçelerinde çalışmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

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