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Kaymakam Sinanoğlu'ndan futbolculara destek çağrısı

BATMAN (İHA) – Batman’ın Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, 1.

BATMAN (İHA) – Batman'ın Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, 1. Amatör Lig'de mücadele eden takımlara destek çağrısında bulundu.


Gercüş İlçe Stadyumu'nda oynanan futbol müsabakasını Kaymakam Server Sinanoğlu, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, kulüp yöneticileri ve vatandaşlarla izledi. Müsabaka öncesi futbolculara ve hakemlere başarı temennisinde bulunan Kaymakam Sinanoğlu, her türlü maddi ve manevi destekte bulunacaklarını kaydetti. Sinanoğlu, “Bütün amatör spor branşlarına ve gençlerimize destek vereceğiz. Tüm müsabakaların centilmenlik içinde olmasını temenni ediyorum” dedi.


Gercüş Spor Kulübü Başkanı Veysi Günaydın ise Kaymakam Server Sinanoğlu'nun yapmış olduğu destek çağrısından dolayı futbolcuları adına teşekkürlerini iletti.

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