Kaymakam talimat verdi, yol çalışmaları hızlandı

Batman'ın Sason ilçe kırsalında başlatılan yol açma, stabilize, yol genişletme, demir bariyer ve asfaltlama çalışmaları kaymakamın talimatıyla hızlandırıldı.

Sason ilçesinde KÖYDES Programları kapsamında kırsalda başlatılan çalışmalarda Gürgenli köyü ve Derince grup köy yolları demir bariyerlerle güvenli hale getirilerek, olası heyelan ve taş yuvarlanmalarına karşı beton duvar örüldü. Yapılan çalışmalarla en ücra yerleşim yerlerine bile yol götüreceklerini belirten Sason Kaymakamı Murat Mete, zorlu coğrafi şartları nedeniyle bu güne kadar ulaşımda sıkıntılar yaşayan köy ve mezraların yollarında yapılacak çalışmalar sayesinde sıkıntıların geride kalacağını belirtti. Yapılan çalışmalardan ziyadesiyle memnun olduklarını söyleyen köy muhtarları, kaymakamın talimatıyla bütün yerleşim yerlerine sağlam yolların yapılması için çalışmaların hızla devam ettiğini dile getirdi.

Muhtarlar, çalışmalardan ötürü vatandaşların Kaymakam Murat Mete'ye teşekkür ettiklerini kaydetti.