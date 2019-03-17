Kaymakamlar Gercüş Bağlarspor-Beşirispor maçını izledi

Batman’ın Gercüş ilçesinde Gercüş Bağlarspor ile Beşirispor arasında oynanan karşılaşmayı ilçe kaymakamları beraber izledi.
Batman'ın Gercüş ilçesinde Gercüş Bağlarspor ile Beşirispor arasında oynanan karşılaşmayı ilçe kaymakamları beraber izledi.
Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci ve Beşiri Kaymakamı Mustafa Maslak, Gercüş Bağlarspor-Beşirispor arasında oynanan futbol maçını izledi. Dostluk ortamında geçen maçın ardından amatör kulüplere desteğin sürdüreceğini belirten Gercüş Kaymakamı Şekerci iki takım oyuncuları ve teknik ekibini tebrik ederek başarılar diledi.