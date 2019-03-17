Kaymakamlar Gercüş Bağlarspor-Beşirispor maçını izledi

Batman'ın Gercüş ilçesinde Gercüş Bağlarspor ile Beşirispor arasında oynanan karşılaşmayı ilçe kaymakamları beraber izledi.

Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci ve Beşiri Kaymakamı Mustafa Maslak, Gercüş Bağlarspor-Beşirispor arasında oynanan futbol maçını izledi. Dostluk ortamında geçen maçın ardından amatör kulüplere desteğin sürdüreceğini belirten Gercüş Kaymakamı Şekerci iki takım oyuncuları ve teknik ekibini tebrik ederek başarılar diledi.