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Kaza yapan araç 5 ağacı devirdikten sonra durabildi

Batman’ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kazaya karışan araç 5 ağacı devirdikten sonra durabildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kazaya karışan araç 5 ağacı devirdikten sonra durabildi.


Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 09.30 arasında Gercüş'e bağlı Gürbüz köyü mevkinde meydana geldi. Halil İşleyen yönetimindeki 33 ECY 24 plakalı sebze meyve yüklü kamyonet, Batman'dan Gercüş istikametine giderken Gürbüz köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 badem ağacını devirdikten sonra yan yattı. Kazada araç içerisinde bulunan Soner İşleyen ve sürücü Halil İşleyen yaralandı. Kazayı gören köylüler 112 acil servisi arayarak bilgilendirdikten sonra yaralılar araçtan çıkartıldı. Daha sonra olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralılar Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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