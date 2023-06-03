Kaza yapan aracı, arama-kurtarma ekibi çıkardı

Batman'da meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Batman'dan Diyarbakır istikametine gitmekte olan hafif ticari araç, Batman çıkışında kayganlaşan yolda ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kayarak yol kenarındaki bariyerlere çarpan araca ilk müdahale Batman'dan deprem bölgesindeki Gaziantep'e görevli giden arama-kurtarma ekipleri tarafından yapıldı.

Kapısı sıkışan araçta bulunan iki kişi kazadan yara almadan kurtarıldı.

Çamura saplanan hafif ticari araç ise halatlar yardımıyla arama-kurtarma aracına bağlanarak çıkarıldı.