Kaza yapan minibüsün uçurumdan yuvarlanmaması için iplerle ağaca bağladılar

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine giden köylüler kaza yapan minibüsün uçurumdan yuvarlanmaması için aracı iplerle ağaca bağladı.

Alınan bilgilere Gercüş ilçesine bağlı Çukuryurt köyünde Şerif Turgut yönetimindeki 21 LB 618 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda uçurumun kenarına düşerken, sürücü yaralandı. Olay yerine giden köylüler tarafından sürücü sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Minibüsün uçurumdan yuvarlanmaması için köylüler minibüsü iplerle ağaca bağladı. Daha sonra gelen iş makinesi ile minibüs uçurumdan çıkartıldı.