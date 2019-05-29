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Kazada ağır yaralanmıştı, kurtarılamadı

Batman-Hasankeyf karayolunda meydana gelen kazada ağır yaralanan 21 yaşındaki Hilal Elma, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre kaza önceki gün Hasankeyf yolu Binatlı Köyü girişinde meydana gelmişti. 72 AG 331 plakalı hafif ticari araç ile 72 AC 054 hafif ticari araç çarpışmış, kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralanmıştı. Durumu ağır olan 21 yaşındaki Hilal Elma isimli genç kız, özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza ile ilgili incelme sürüyor.

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