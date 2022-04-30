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Kazada hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Batman’ın Gercüş ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan hafif ticari araç şoförü hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Batman'ın Gercüş ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan hafif ticari araç şoförü hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.


Edinen bilgilere göre, henüz ismi öğrenilemeyen 63 ZP 870 plakalı Ford marka ticari araç sürücüsü Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Koyuncu Bulvarında direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje girdi. Araç refüjde bulunan ağacı devirerek durabildi. Aracın hurdaya döndüğü trafik kazasında sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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