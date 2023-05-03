İhlas Haber Ajansı

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Kazadan 33 gün sonra hayat mücadelesini kaybetti

Batman-Siirt karayolunda minibüs ile tırın çarpışması sonucu yaşanan kazada ağır yaralanan Ramazan Günel, 33 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.


Batman-Siirt karayolu Beşiri ilçesi çıkışında Siirt istikametinden Batman'a doğru gelen 72 DY 401 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 72 AAU 985 plakalı tır çarpışmıştı. Kaza anında olay yerinde 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralanmıştı. Ağır yaralananlar arasında bulunan Ramazan Günel, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 33 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

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