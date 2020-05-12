Kazakistan'dan Batman'a gelen vatandaşlar karantinaya alındı

Kazakistan'dan getirilen 72 Türk vatandaşı Diyarbakır Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra Batman Üniversitesi kampüs alanında bulunan Kız Öğrenci Yurdu'na getirilerek karantinaya alındı.

Kazakistan'dan getirilen 72 Türk vatandaşı, Diyarbakır Havalimanı'ndan AFAD İl Müdürlüğüne ait otobüslerle Batman'a getirildi. Polis ve jandarma tarafından güvenliği alınan konvoy ile yolcular Batman'a taşındı. Batman Üniversitesi kampüs alanında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Kredi Yurtlar Kurumuna yerleştirildi. Kazakistan'dan gelen vatandaşlar 14 gün boyunca yurtta karantinada kalacak.