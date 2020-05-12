İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kazakistan'dan Batman'a gelen vatandaşlar karantinaya alındı

Kazakistan’dan getirilen 72 Türk vatandaşı Diyarbakır Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra Batman Üniversitesi kampüs alanında bulunan Kız Öğrenci Yurdu’na getirilerek karantinaya alındı.

Kazakistan'dan getirilen 72 Türk vatandaşı Diyarbakır Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra Batman Üniversitesi kampüs alanında bulunan Kız Öğrenci Yurdu'na getirilerek karantinaya alındı.



Kazakistan'dan getirilen 72 Türk vatandaşı, Diyarbakır Havalimanı'ndan AFAD İl Müdürlüğüne ait otobüslerle Batman'a getirildi. Polis ve jandarma tarafından güvenliği alınan konvoy ile yolcular Batman'a taşındı. Batman Üniversitesi kampüs alanında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Kredi Yurtlar Kurumuna yerleştirildi. Kazakistan'dan gelen vatandaşlar 14 gün boyunca yurtta karantinada kalacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.