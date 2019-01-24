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Keçisini 2 kilometre sırtında taşıdı

Batman’ın Kozluk ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan Geçitaltı köyünde bir vatandaş, hastalanan keçisini sırtında 2 kilometre taşıyarak, ilçe merkezine ulaştırdı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan Geçitaltı köyünde bir vatandaş, hastalanan keçisini sırtında 2 kilometre taşıyarak, ilçe merkezine ulaştırdı.


Kozluk'ta kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ilçeye bağlı bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Bunun üzerine İlçe Özel İdare ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı. Yolu kapanan Geçitaltı köyünde yaşayan bir vatandaş ise, hastalanan keçisini veterinere götürebilmek için yaklaşık 2 kilometre sırtında taşıdı. Karlı yolu sırtında keçiyle aşan vatandaş, keçiyi ilçe merkezine ulaştırdı.

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