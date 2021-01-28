Kendisinden haber alınamayan şahıs, evinde ölü bulundu

Batman'ın Gercüş ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan 55 yaşındaki şahıs, evinde ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Kendisinden 1 gündür haber alamayan Feyzi Ekmen'in komşuları, şahsın yaşadığı eve girdi. Ekmen'i hareketsiz bir şekilde bulunan komşuları, durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Ekmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, Ekmen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.