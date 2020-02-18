Kırkat göleti buz tuttu

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeni ile Kırkat göleti etrafı buz tuttu. Soğuk havalar nedeniyle oluşan sarkıtların bir metreyi geçti.

Gercüş'te kar yağışları sonrası hava sıcaklığı eksi 10 derecelere kadar düştü. Dondurucu soğuk nedeniyle çatılarda bir metreye yakın sarkıtlar oluşurken, Kırkat göleti de buz tuttu. İlçede etkili olan kar yağışı ve buzlanma, kış şartlarına araçlarını henüz hazırlamayan sürücülere ise zor anlar yaşattı. Arabanın yarım saat çalışır vaziyette olmasına rağmen buzları erimeyince şoförler araba camlarını elleriyle silmek zorunda kaldı.