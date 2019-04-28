İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kış aylarında terk ettikleri köylerine geri döndüler

Batman’ın Sason ilçesinde, zorlu geçen kış şartları nedeniyle köylerini terk eden vatandaşlar, havaların düzelmesiyle köylerinin yolunu tutmaya başladı.

Batman'ın Sason ilçesinde, zorlu geçen kış şartları nedeniyle köylerini terk eden vatandaşlar, havaların düzelmesiyle köylerinin yolunu tutmaya başladı.


Sason ilçesine bağlı Karayün köyü, zorlu kış şartları nedeniyle yaklaşık 6 ay önce boşaldı. Her yıl zorlu kış şartları ve köy yolunun uzun süre kapalı kalması nedeniyle boşalan 15 haneli Karayün köyünde karların erimesi sonrası dönüş yolculuğu başladı. 15 haneli köyün sakinlerinin Batman İl Özel İdaresi ekiplerine köylerine geri dönmek istediklerini belirtmesi sonrası ekipler yol açma çalışması başlattı. Yaklaşık 6 aydan bu yana civar köylere yerleşen Karayün köyü sakinleri için başlatılan yol açma çalışması 3 gün sürdü. 3 günlük çalışmanın ardından 15 haneli Karayün köyü sakinleri evlerine geri döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.