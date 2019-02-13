Kızılay köy okulunda öğrencileri giydirdi

Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu'nun katıldığı programda, okulun öğrencilerine giyim ve ayakkabı yardımı yapıldı. 8 derslikli köy okulunda okuyan yaklaşık 100 öğrenciye giyim ve ayakkabı yardımı yaptıklarını dile getiren Okçu; "Kızılay Batman şubesi olarak, Batman merkez ve ilçelerinde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Hemen hemen her eğitim-öğretim sezonunda öğrencilerimize kışlık giyim ve ayakkabı yardımı yapıyoruz. Bu hafta Kozluk ilçemizin Çayhan köyü Çayhan İlk ve Ortaokulu'nda yardım paketlerimizi dağıtmaya devam ettik" dedi.

Okul Müdürü Murat Işık ise öğrencilere yardım eden Türk Kızılay Derneği'ne teşekkür ettiklerini söyledi. Işık, "Çoğu öğrencilerimizin yapılan bu yardımlara ihtiyacı bulunuyordu. Emeği geçen başta Kızılay Batman Şube Başkanımız Davut Okçu'ya ve emeği geçen herkese şükranlarımızı iletiyoruz" diye konuştu.